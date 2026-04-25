Sera Kadıgil'den olay Kılıçdaroğlu yorumu: Aldatılmış hissediyorum

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gazeteci Şule Aydın’ın sorularını Onlar TV’de yayımlanan Tatava Yok programında yanıtlayan Kadıgil, siyasete giriş sürecini ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"'BİR ŞEYLER DEĞİŞEBİLİR' UMUDUYLA ÜYE OLDUM"

Kendi siyasi yolculuğunu anlatan Kadıgil, CHP’ye ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğiyle birlikte ısınabildiğini belirtti.

Eski genel başkan Deniz Baykal döneminde CHP’ye oy dahi vermediğini vurgulayan Kadıgil, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman; Dersimli olması, Alevi kimliği ve daha demokrat duruşuyla 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu." dedi.

"VAHİM OLAN GÖREMEMİŞ OLMAMIZ"

Gazeteci Şule Aydın’ın, "Geçmişe baktığınızda aldatılmış hissediyor musunuz?" sorusuna tereddüt etmeden "Evet, hissediyorum" yanıtını veren Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir değişim mi yoksa baştan beri görememiş miyiz bunu bilmiyorum ama aldatılmış hissediyorum. Umarım bu bir değişimdir. Başından beri böyleyse ve biz göremediysek çok vahim çünkü."

"BUGÜNKÜ CHP'DEN ÇOK MEMNUNUM"

Şu an Türkiye İşçi Partisi safında siyasete devam eden Kadıgil, Kılıçdaroğlu dönemine dair eleştirilerine rağmen CHP’nin bugünkü yönetiminden ve değişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.