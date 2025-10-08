Serdar Öktem'in cenazesi: MHP'den resmi katılım yok! Dikkat çeken 'Çapkanlar' suç örgütü detayı

MHP'li avukat Öktem’in trajik suikastı tüm Türkiye'de büyük ses getirmişti. Öktem'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi. Öktem’in ailesi ve sevenleri, cenaze namazı öncesi cami avlusundaki tabutu başında bekledi. Öte yandan Emniyet güçlerinin cami çevresinde aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti.

MHP'DEN RESMİ BİR KATILIM VEYA ÇELENK YOK

Cenazeye MHP’den resmi bir katılım gerçekleşmedi. Kurumsal olarak gönderilmiş bir çelenk de yer almadı.

Cenazeye MHP İstanbul eski il yöneticisi Levent Ortaç ailesi adına bir çelenk gönderildi.

Serdar Öktem'in annesi Birgül Öktem ve babası Ali Öktem tabutu başında yer aldı.

Öktem'in babasının eski Emniyet Müdürü olduğu ve son görev yerinin Van olduğu biliniyor. Öktem'in annesinin ise adliyede katip olduğu belirtiliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNDEN ÇELENK

Cenazeye 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan da çelenk gönderdi.

ÖKTEM'İN DAYISINDAN "TEHDİT" SORUSUNA YANIT

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Serdar Öktem'in dayısı Naci Alıç, "tehdit" iddialarına "Sevimsiz. Konuşmak istemiyorum. Bu tür şeyler hoş değil. Giden gitmiş, canımız gitmiş" yanıtını verdi.

CENAZE NAMAZI KILINDI, HELALLİK İSTENDİ

Serdar Öktem'in cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Ön sıralarda Öktem'in ailesinden isimler yer aldı.

Namaz sonrası Öktem'in naaşı, ailesinin gözyaşları eşliğinde Kocasinan Mezarlığı’na götürüldü.

BOKSÖR AVNİ YILDIRIM: "EN SON 1 AY ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Boksör Avni Yıldırım, cenaze sonrası aracından konuştu.

Yıldırım, "Değerli avukatımızdı, Allah rahmet eylesin, üzüldük. İnşallah mekanı cennet olsun. Uzun yıllardan beri beraberdik. Gönül bağımız vardı. Çok üzüldük. Kendisini 1 ay önce görmüştüm. Sadece sosyal olarak görüşüyorduk. Ziyaretler ediyorduk. Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin ile birlikte görüşmüştük. Yemekte karşılaşmıştık. Ramazan yemeği idi hatta. Yalan dünya... Allah günahlarını affetsin" ifadelerini kullandı.