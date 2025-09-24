Serdivan'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki silahlı kavga, Aziz Duran Parkı mevkiinde yaşandı. K.Ç. (20), A.B. (19) ve Taha Görkem Deniz (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında tabanca ile ateş açıldı. Sonuç olarak, Deniz yaralandı.
Durum hemen ihbar edildi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(AA)
