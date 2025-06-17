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Serik’te otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde otobüs ile elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Serik’te otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Serik'in Belek Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DC 8873 plakalı otobüs ile Duran Apa’nın kullandığı 07 BGU 315 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Duran Apa ve arkasında yolcu olarak bulunan Nuran Apa yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Nuran Apa’nın durumunun ağır olduğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet kaza
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