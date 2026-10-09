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Serik’te motosiklet sepetinde 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet sepetinde 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Serik’te motosiklet sepetinde 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

Serik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Ekim’de fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Kadriye Mahallesi Anız Mezarlığı civarında tespit edilen M.K. ve A.D’nin bulunduğu araç ve motosiklette arama yapıldı. Aramada motosikletin sepet kısmında 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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