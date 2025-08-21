Serinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay’da serinlemek isteyen Adana doğumlu 20 yaşındaki Hasan Güngör, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra Güngör, rip akıntısına kapıldı. Denizde Güngör’ün çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan Güngör ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Denizde boğularak can veren genç Güngör’ün cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi.

