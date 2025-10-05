HABER

Serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Zarova Çayı’na giren 17 yaşındaki Veysel Kaçar boğuldu.Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinde Zarova Çayı’na giren 3 arkadaştan biri olan Veysel Kaçar, akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinde Zarova Çayı’na giren 3 arkadaştan biri olan Veysel Kaçar, akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Veysel Kaçar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

