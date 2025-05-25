Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Antalya'da geçtiğimiz 9 Mart tarihinde işlenen bir cinayet Türkiye'nin hem kanını dondurdu hem de kahretti. Hemşire Sevcan Demir Sakman (26), eşi Halit Can Sakman (26) tarafından 11 yerinden bıçaklandı ve ardından boğazı kesildi. Cani hakkında hazırlanan iddianamede "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi. 6'ıncı Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

CANİ HER DETAYI ANLATTI

İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman ile 05 Aralık 2024 tarihinde evlendiklerini olay günü izinli olduklarını söyledi.

"KAMELYADA OTURDUK, GERİ DÖNDÜK"

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını kaydeden cinayet zanlısı;

"Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti.

"BENİM PARAMI DA MI BİTİRECEKSİN"

Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti.

"SIRTINDAN BIÇAKLADIM, ELLERİMLE BOĞDUM"

Sevcan boğazıma doğru bir bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım." dedi.

DAHA ÖNCE BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre cinayet zanlısı ayrıca kendisinin 2021 yılında bileklerini kesmek suretiyle intihara da kalkıştığını ve bu olaydan bir gün sonra Hatay'da Mustafa Kemal Hastanesi psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını ifadesinde yer verdi.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ

Savcılık iddianamede "Halit Can Sakman'ın eşi Sevcan'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın iki kulak hizası arasında boynunu kesmesi nedeniyle canavarca saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı ve böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla." dedi. Sanığın "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

Sevcan'ın babası Güney Demir ise kızı Sevcan'ın şüpheli Halit ile evlenmesine rıza göstermediğini, evlendiklerini nikah tarihinden sonra öğrendiğini söyledi. Kızını karıncayı bile incitmeyen biri olduğunu da belirten acılı baba, "Sevcan hayat dolu bir insandı. Kalbi iyilik için atardı. Kızımı hayatının baharında katledildi. Onun acısı ben ölünceye kadar yüreğimde sürecek Bundan sonra kızımın katilinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim" dedi.