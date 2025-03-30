Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Bursa'da, eve çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) tabancayla vurarak öldüren İlyas Sarıkaya'nın (50), onunla ilişkisi olduğunu öne sürerek, vurup yaraladıktan sonra 21 gün boyunca işkence ve cinsel saldırıda bulunduğu Fatma O. (45), ikinci hayatını kendi elleriyle inşa ediyor. Omzuna mermi isabet ettiği için, sağlık durumu elvermediğinden bir işte çalışamayan ve, “Kimseden bir yardım beklemiyorum, sadece bir işim olsun istiyorum” diyen Fatma O., sokaklarda mendil satıyor.

EVE ÇAĞIRIP KATLETTİ

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda, İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu, ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİNİ 8 KURŞUNLA YARALADI

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.’yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

KOKU RAHATSIZ ETTİ, EVE POLİS GELDİ

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.’nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

"ONU EVDEN ÇIKARIN SONRA DA BENİ ALIN"

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın' dedi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Fatma O.’nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.’nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti. Fatma O.’nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya’yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakalayıp gözaltına aldı. Eve giden ekipler ise ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı.

MENDİL SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İlyas Sarıkaya’nın yargılaması sürerken, 21 gün boyunca işkence ve cinsel saldırıya maruz kalan Fatma O., yaşadığı olayın şokunu üzerinden atarak, ikinci hayatını kendi elleriyle inşa etmeye çalışıyor. Omzuna mermi isabet ettiği için, sağlık durumu elvermediğinden bir işte çalışamayan Fatma O., sokaklarda mendil satarak geçimini sağlıyor.

‘HERKES BENİ DİLENCİ SANIYOR’

Eski sevgilisi tarafından 8 kurşunla vurularak yaralandığını ancak 2 mermi çekirdeğinin hala vücudunda olduğunu söyleyen Fatma O., hayata tutunmak zorunda olduğunu belirterek, “Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bedenimdeki zorluklar ve mermiler yeterince canımı yakıyor, bir de hayat yoruyor. Mendil satarak geçinmeye çalışıyorum.

Kimseden bir yardım beklemiyorum ama sadece bir işim olsun istiyorum. Kolum sakat çalışamıyorum. Mendil satıyorum, herkes beni dilenci sanıyor. Ben dilenci değilim. Aşağılamıyorum kimseyi lütfen yanlış anlaşılmasın ama ben bunları hak etmiyorum” dedi. (DHA)