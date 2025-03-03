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Sevgilisinin evinde görünce bıçaklayıp öldürdü

03.03.2025 16:51
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, Murat K. (31), sevgilisi G.C.'nin evinde karşılaştığı Arif Bozkurt'u (38) çıkan tartışmada bıçakladı. Murat K.'nin otomobiliyle hastaneye götürdüğü Bozkurt'un öldüğü belirlendi.

Sevgilisinin evinde görünce bıçaklayıp öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., sevgilisi G.C.'nin evinde Arif Bozkurt'la karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat K., Bozkurt'a bıçakla saldırıp yaraladı. Murat K. daha sonra kanlar içinde kalan Bozkurt'u, otomobiliyle Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, acil servise alınan Bozkurt'un öldüğünü belirledi. İhbar üzerine Murat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Konya sevgili
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