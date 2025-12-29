HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sevgilisiyle kampa gitti, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken 37 yaşındaki erkek arkadaşı E.G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan 34 yaşındaki Elif Kumal’dan, 2 gündür haber alınamıyor. Ekipler bölgede aramalarını sürdürürken, E.G.'nin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Sevgilisiyle kampa gitti, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. İddiaya göre; gölet çevresinde kamp yapan Elif Kumal ile erkek arkadaşı E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, 16 ATP 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal’dan haber alamayan E.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ARKADAŞI GÖZALTINDA

Jandarma koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katıldı. Ekiplerin dron ve özel eğitimli arama köpekleriyle Yukarıyapıcı Göleti ve çevresindeki ormanı taradığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir iz bulunamadığı öğrenildi.

Kumal’ı bulmak için çalışmalar sürerken, E.G.’nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisiyle tartışan genç kadın sırra kadem bastı! Kampı terk araçla terk etmişSevgilisiyle tartışan genç kadın sırra kadem bastı! Kampı terk araçla terk etmiş
Zonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle Kozlu Limanı su altında kaldıZonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle Kozlu Limanı su altında kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.