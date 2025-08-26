HABER

Seydikemer orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla
