Seydikemer orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
26.08.2025 16:49
+
Yorum Yap
+
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum