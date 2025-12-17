HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini güçlükle dışarı attı

Samsun’da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak dışarı çıktı ve çevreden yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini güçlükle dışarı attı

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmaz K. idaresindeki 55 AKH 810 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini güçlükle dışarı attı 1

SÜRÜCÜ DURUMU FARK ETTİ CANINI ZOR KURTARDI

Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak dışarı çıktı ve çevreden yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini güçlükle dışarı attı 2

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç ise küle döndü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cansız bedeni varilin içinde bulunmuştu! Sır perdesi aralandıCansız bedeni varilin içinde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Halı sahadaki kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandıHalı sahadaki kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.