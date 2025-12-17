Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini güçlükle dışarı attı

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmaz K. idaresindeki 55 AKH 810 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU FARK ETTİ CANINI ZOR KURTARDI

Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak dışarı çıktı ve çevreden yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç ise küle döndü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...