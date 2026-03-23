Şeytanın bile aklına gelmez! Yapay zeka ile akılalmaz vurgun: Şarkılar da sahte dinleyenler de

Yapay zeka teknolojilerinin inanılmaz yükselişi, sanatın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlarken, daha önce eşi benzeri görülmemiş yeni nesil dijital suçlara da kapı aralıyor. ABD'deki akılalmaz yapay zeka vurgunu ise bunun son örneği oldu.

YAPAY ZEKA VE BOTLARLA MİLYONLARCA DOLARLIK VURGUN

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Michael Smith, binlerce yapay zeka üretimi şarkıyı platformlara doldurup bunların dinlenme sayısını "bot" adı verilen otomatik yazılımlarla milyarlara çıkartarak müzik yayın platformlarını ve diğer müzisyenleri milyonlarca dolar telif hakkından mahrum bırakmaktan suçlu bulundu. Smith suçunu kabul etti.

İddiaya göre Smith, 2017 ile 2024 yılları arasında dinlenme sayısını sahte olarak artırıp günde 661.440'a kadar dinlenme sayına ulaşarak, 10 milyon dolardan fazla kazanç elde etmekle suçlandı. Smith, bu işlemler sonucunda yıllık ise 1.027.128 dolarlık telif ücreti geliri elde etti.

52 yaşındaki adam, itiraf anlaşmasının şartları uyarınca temmuz ayında verilecek kararla birlikte beş yıla kadar hapis cezası ve elde ettiği 8.091.843 doların geri alınması ihtimaliyle karşı karşıya.

"ŞARKILAR SAHTE, ÇALINAN PARA GERÇEKTİ"

ABD Savcısı Jay Clayton yaptığı açıklamada, "Michael Smith yapay zeka kullanarak binlerce sahte şarkı üretti ve ardından bu sahte şarkıları milyarlarca kez dinletti. Şarkılar ve dinleyiciler sahte olsa da Smith'in çaldığı milyonlarca dolar gerçekti. Smith'in küstah planı sona erdi ve yapay zeka destekli dolandırıcılıktan ötürü federal bir suçtan hüküm giydi" dedi.

Bu dava, müzik sektöründe yapay zeka ile bağlantılı dolandırıcılığın ilk başarılı yargılamalarından biri olma özelliği taşıyor.