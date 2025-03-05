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Shazam neden açılmıyor? Shazam'a giremiyorum, çözümü nedir? Shazam açılmıyor sorunu ve çözümü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.02.2025 21:20
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Günümüzde hayatın her alanına girmeyi başarmış olan ve neredeyse tüm işlemlerin yapılabildiği, internet ile ulaşılabilen birçok uygulama bulunmaktadır. Bunlardan biri de hem akıllı telefonlarda hem mobil cihazlarda hem de kişisel bilgisayarlarda kullanılabilen Shazam uygulamasıdır.

Shazam neden açılmıyor? Shazam'a giremiyorum, çözümü nedir? Shazam açılmıyor sorunu ve çözümü

Dinlenen müziğin ve şarkının ne olduğunu hatırlayamayanların ve hemen o anda öğrenmek isteyen kişilerin kullandığı bir uygulama olan Shazam bir veri tabanına sahiptir. Birçok cihaz ile uyumludur. Kullanıcısı bulunan uygulama hem masaüstü cihazlarda hem de mobil cihazlarda kullanılabilmektedir.

Shazam neden açılmıyor?

Mobil ya da masaüstü cihazlara indirildikten sonra kullanılabilen Shazam programı ana ekrandaki simgesine dokunarak kullanılır. İlk kez kullanılırken mikrofon ve konum erişimlerinin açılması gerekir. Bunun için de ilk kullanımda dokunurken çıkan yönergeleri izlemek yeterli olacaktır. Dokunduktan sonra müzik ekranı açılır ve duyulan şarkının ne olduğu ekranda görünür. Bulunan şarkı ayrıca Shazam uygulamasına da kayıt edilir.

Bir uygulama ve eklenti olan Shazam açılmıyor olabilir. Eğer Shazam açılmıyor ya da düzenli olarak çalışmıyorsa bu durum çeşitli nedenlere bağlı bir şekilde yaşanabilir. Bunun için de önce sorunun neden kaynaklandığını tespit etmek gerekir. Sorun doğru şekilde tespit edildikten sonra olası çözüm seçeneklerinden biri uygulanarak sorun giderilebilir.

Shazam'a giremiyorum, çözümü nedir?

Shazam açılmıyor sorunu ve çözümü birbirleri ile bağlantılı kabul edilen durumlardır. Çünkü sorun hangi nedenden ötürü meydana geldiyse çözümü de buna göre uygulanmalıdır. Şu nedenler ise Shazam açılmıyor sorununun nedenleri olabilir:

  • İnternet kalitesi düşük olabilir.
  • İnternet bağlantısı olmayabilir.
  • Uygulamanın önbelleği hasar görmüş ya da çok dolmuş olabilir.
  • Uygulama güncel olmayabilir ve son sürümü kullanılmıyor olabilir.
  • Cihazdan kaynaklı bir sorun yaşanıyor olabilir.

Shazam uygulamasının açılmadığı ya da çalışmadığı durumlarda sorunun neden kaynaklandığına göre aşağıda yer alan çözüm önerilerinden biri ay da birkaçı uygulanabilir:

  • İnternet bağlantısı kontrol edilir.
  • Mobil cihazın mevcut internetinde sorun olabileceği için başka bir ağ üzerinden internete bağlantı sağlanarak giriş yapma işlemi denenebilir.
  • Uygulamanın önbelleği şişmiş olabileceği için önbellek temizlenmelidir. Önbellek temizleme işlemi ayarlar menüsü üzerinden yapılabilir.
  • Cihazdan kaynaklı bir sorun yaşanıyorsa başka bir cihazdan Shazam uygulamasına giriş yapma işlemi denenmelidir.
  • Uygulama tamamen cihazdan kaldırılıp cihazın mağaza uygulamasına gidilerek yeniden yüklenebilir.
  • Eğer uygulama son sürümünde değilse yine cihazın kullandığı mağaza uygulamasına gidilerek güncelleme yapılmalı ve yeniden giriş yapma işlemi denenmelidir.
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Anahtar Kelimeler:
teknoloji uygulama
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