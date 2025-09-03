Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki geldi: "ABD'ye komplo kuruyorlar"

Çin lideri Şi Cinping, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine başkanlık etti.

10 binden fazla askerin ve yüzlerce gelişmiş silahın yer aldığı törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Tiananmen Meydanı'nda yürürken Şi'nin yanında yer aldığı görüntüler damga vurdu.

ÜÇ LİDERİN GÖRÜNTÜSÜ ABD'YE MESAJ MI?

Üçlünün birlikte ilk kez görüntülenmesi, ABD'ye mesaj olarak yorumlandı.

TRUMP'TAN TEPKİ: "ABD'YE KOMPLO KURUYORLAR"

Geçit törenine ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, Çin'in askeri gücünü sergilediği geçit törenine ev sahipliği yaptığı dönemde Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cevaplanması gereken en önemli soru, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, bir yabancı işgalciden özgürlüğünü güvence altına almak için ABD'nin Çin'e verdiği muazzam destek ve kandan bahsedip bahsetmeyeceğidir." ifadelerini kullandı.

Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirten Trump, cesaret ve fedakarlıklarının "haklı olarak onurlandırılıp hatırlanacağını" umduğunu vurguladı.