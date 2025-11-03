Siber saldırı nedir, nasıl önlenir?

Gitgide daha da gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet günümüzde resmi işlemlerde dahi kullanılır hale gelmiştir. Ancak bu durum çeşitli sistem açıklarına ve veri kaybı, dolandırıcılık gibi risklere de yol açabilmektedir. Sunucuları, bilgisayarları, elektronik sistemleri, mobil cihazları, verileri ve ağları kötü amaçlı kişilerden ve yazılımlardan koruma, saldırılara karşı bu cihazları ve sistemleri güçlendirme amacı ile çeşitli siber güvenlik uygulamaları geliştirilmektedir. Siber güvenlik önlemleri ile hem kişilerin hem de firmaların internet ortamında sanal dünyada daha güvende olmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Günümüzde internetin yaygınlaşması kullanıcıları tedirgin eden ve verilerini, kişisel gizliliklerini riske atan durumlar da meydana getirmektedir. Bilgi teknolojilerinin artması ve gelişmesi ile gitgide daha da artan bir tehdit haline gelen siber saldırılar ya da cyber attacklar dijital altyapılara zarar vermek, ağlara saldırmak, veri çalmak, hizmet kesintisi yaratmak gibi amaçlar doğrultusunda yapılan kötü niyetli ve genel olarak koordineli olarak yaşanan faaliyetler olarak tanımlanırlar.

Siber saldırılar bilgisayar korsanları, devlet destekli aktörler, hacker grupları ya da diğer kötü niyetli kişiler tarafından yapılabilir. Bazı siber saldırı örnekleri şunlardır:

Fiziksel altyapı saldırıları

Yazılım saldırıları

Kimlik saldırıları

SQL aşılama saldırıları

Siteler arası komut dizisi saldırıları

Dağıtılmış hizmet engelleme saldırıları

Siber suçlular tarafından uzaktan anlaşılabilen ve kontrol edilebilen internete bağlı bir dizi cihaz ve bilgisayardan oluşan botnetler

Siber saldırı nasıl önlenir?

Çeşitli siber saldırılara karşı birçok siber savunma yöntemleri kullanılabilmektedir. Geliştirilen bu siber savunma yöntemleri ile sosyal medya hesaplarını, mail adreslerini, elektronik sistemleri, firmaların sunucularını ya da tehdide açık olan çeşitli ağları koruyabilmek mümkün olmaktadır. Siber güvenlik, yetkisiz erişim ya da hasar gibi tehditlerden bilgisayar sistemlerini, yazılımlar ve ağları koruyabilmek adına geliştirilmiştir.

Siber saldırıları engelleyebilmek adına yapılabilecek bazı şeyler şunlardır: