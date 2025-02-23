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  4. Sibirya bile kıskandı! Türkiye’nin en soğuk noktası açıklandı, termometreler resmen dondu... Sıcaklık eksi 33,8 dereceye kadar geriledi

Sibirya bile kıskandı! Türkiye’nin en soğuk noktası açıklandı, termometreler resmen dondu... Sıcaklık eksi 33,8 dereceye kadar geriledi

23.02.2025 13:07
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 13:07
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Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Göle ilçesini sıfırın altında 28,7 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyü, eksi 27,3 ile Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti.

Türkiye yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocuklar için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kapalı otoparkları olmayan sürücüler araçlarını bir branda ya da battaniye ile örterek önlem aldı. Hava sıcaklığının eksi 27,2 olduğu Erzurum'da otomobillerin, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu. Dışarı çıkanlar, buz tutan yolda düşmemek için mücadele verdi.

ardahan

"OTOMOBİLİ BATTANİYE İLE SARIYORUM"

Erzurum’da otomobili için önlem alan Seyit Teber, "Hava buz gibi. Kapalı otopark olmadığı için dışarıda kalan araçların çoğu donuyor. Buna karşı otomobili battaniye ile sarıyorum. Sabah işe giderken yanındaki araçlar buzla kaplı iken benim otomobilde hiçbir şey yok" dedi.

23 şubat

EN SOĞUK BÖLGE ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. İlçeyi eksi 28,7 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyü, eksi 27,3 ile yine Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti. Bazı illerde de hava sıcaklıkları eksi 20 derecenin altında ölçüldü.

(İHA)

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kar yağışı Ardahan Otomobil Sibirya soğuk termometre uzman
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