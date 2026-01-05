HABER

Sibirya soğukları Sivas’ı dondurdu, çamaşırlar kaskatı kesildi

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye kadar düşerken, bir vatandaşın ise gece dışarı astığı ıslak kıyafetler sabaha karşı donarak kaskatı kesildi.

Sibirya soğukları Sivas’ı dondurdu, çamaşırlar kaskatı kesildi

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kent adeta buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü kentte, göller ve ırmaklar tamamen dondu. Kentte yaşayan Ahmet Kılıçkaya, akşam saatlerinde yıkadığı kıyafetlerini kuruması için evinin bahçesinde ipe astı. Sabah işe gitmek için uyandığında ise çamaşırların dondurucu soğuğun etkisiyle buz tutarak kaskatı kesildiğini fark etti. İşe gitmeden önce kıyafetleri içeri almak isteyen Kılıçkaya, donan çamaşırların esnemediğini ve sertleştiğini gördü. Kıyafetleri yerinden çıkarmaya çalışan Kılıçkaya, çamaşırların buzdan dolayı katlanmadığını fark edince şaşırdı. Donan kıyafetleri katlamayı denediğinde ise giysilerin kırılacak kadar sert bir hale geldiğini gördü. Daha önce böyle bir şey yaşamadığını söyleyen Kılıçkaya, "Kıyafetleri aldım ve diktim. Sanki insan gibi duruyordu. Akşam biri gelip görse korkar" dedi.
"Şoka uğradım"
Kıyafetleri katlayamadığını söyleyen Ahmet Kılıçkaya, "Gördüğünüz üzere soğuklar geldi. İşe gidecektim ve iş kıyafetlerini akşamdan astım. Sabah bir baktım, hepsi donmuş, götüremedim. Kıyafetler kıtır kıtır, semsert olmuş. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Dışarı asılmayacağını yeni öğrenmiş oldum, yapacak bir şey yok. Kıyafetleri katlamaya çalışıyorum, katlanmıyor. Şoka uğradım. Kıyafetleri aldım ve diktim. Sanki insan gibi duruyordu. Akşam biri gelse görse korkar" dedi.

Kaynak: İHA

