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Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.02.2025 10:25
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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurtta etkili oluyor. İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı. Yurda gelen soğuk hava dalgasının 10 gün boyunca devam etmesi beklenirken Türkiye'nin birçok ili beyaza bürünmüş durumda. Birçok bölgemizde don ve buzlanma hadisesi görülüyor. Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar!

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Megakent bu sene mevsimin ilk kar yağışını aldı. Özellikle şehrin doğusunda etkili olan kar yağışı genel itibarıyla neredeyse tüm il genelinde görüldü. Türkiye'yi etkisi altına alan Sibirya soğuk hava dalgasının 10 gün daha devam etmesi bekleniyor. İşte yurtta hava!

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HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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BÖLGELERDE HAVA DURUMU

İstanbul'da pazar da hafif yağmur ve sulu kar olacak. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık 1-2 derece. Bursa'da hafif sulu kar ve yükseklerde kar var, sıcaklık 5 derece. Ankara puslu 3 derece. İzmir'de kuvvetli ve çok soğuk esen rügarın etskisiyle hissedilen sıcaklık 4 derece. Antalya parçalı bulutlu 13 deece.

q1

Marmara

Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir boyunca yağış yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak orta kuvvette devam ediyor, kuvvetli poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık 1-2 derecelerde.

q2

İç Anadolu

İç Anadolu'da kar yağışı zayıf, şiddetli don ve buzlanma var, gece Kayseri -10, Sivas -8 derece. Pazartesi Sivas-Niğde hattında kar yeniden etkisini artıracak.

q3

Ege

Ege güneşli, rüzgar nedeniyle sıcaklık termometre değerinin yine çok altında, Dikili- Bodrum, Marmaris hattında sıcaklık 4-5 derece hissediliyor, Afyonkarahisar 2 derece. Bölgede zirai don sürüyor.

q4

Akdeniz

Akdeniz'de hava biraz kapalı, Adana 14, Kahramanmaraş 9, Hatay 11, Isparta 6 derece. Zirai dona karşı sera üreticileri tedbirli olmaya devam etmeli. Pazartesi adana bölümünde yağış var.

q5

Karadeniz

Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun ve Trabzon köyleri boyunca kar yağışı aralıklı sürüyor. Zonguldak yağmurlu, Bolu 2, Samsun 6, Trabzon 7 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Doğu ve Güneydoğu'da pazar hava parçalı bulutlu, sabah sis ve şiddetli don var, Erzurum gece -18 derece. Öğle Malatya 0, Gaziantep 9 derece. Pazartesi Gaziantep, Diyarbakır, Malatya arasında yağmur ve kar olacak.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul Türkiye Sibirya kar mgm
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