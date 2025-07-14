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Sıcak havalarda serinleten şaka

Tokat’ta iki arkadaşın sıcak havada yaptığı su şakası izleyenleri gülümsetti.Kent merkezinde sıcak havaların etkisini artırdığı günlerde iki arkadaşın eğlenceli su şakası renkli anlara sahne oldu.

Sıcak havalarda serinleten şaka
Çiğdem Sevinç

Tokat’ta iki arkadaşın sıcak havada yaptığı su şakası izleyenleri gülümsetti.

Kent merkezinde sıcak havaların etkisini artırdığı günlerde iki arkadaşın eğlenceli su şakası renkli anlara sahne oldu. Kenan Gül isimli esnaf, arkadaşı Kaan Assu’ya kovayla su döktü. Şaka anları ise başka bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın doğal geliştiğini söyleyen Kenan Gül, "Burada otururken elimdeki su balonunu Kaan Assu arkadaşım üstümde patlattı. Ben de bunun intikamı ağır olur dedim. Sonra eline hortumu alıp tekrar ıslattı beni. Ben de ‘üzerine su dökeceğim’ dedim ama bana inanmadı. Akşam saatlerinde yine burada oturuyordu. Arkasından dolaşıp kovayı suyla doldurdum ve bir anda üzerine döktüm. Paniklemesi gerçekten komikti" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, arkadaşların keyifli şakası yaz sıcaklarında serinletici bir tebessüm oluşturdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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