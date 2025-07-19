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Sıcak ve nem arttı, sahillerde yoğunluk başladı

Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden Mersin’de, artan sıcaklık ve nemin etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti. Tatil sezonunun da başlamasıyla birlikte Kızkalesi başta olmak üzere kent genelindeki plajlarda yoğunluk gözlendi.

Sıcak ve nem arttı, sahillerde yoğunluk başladı

Temmuz ayının ilk günlerinde başlayan turizm hareketliliği giderek artarken, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar ve turistler soluğu sahillerde aldı. 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip Mersin’de hem kent sakinleri hem de çevre illerden gelen günübirlik tatilciler plajlara akın etti.

Özellikle Erdemli ilçesindeki Ayaş ve Kızkalesi ile Silifke ilçesindeki Taşucu ve Susanoğlu sahilleri tatilcilerin gözdesi haline geldi. Merkeze yakın plajlarda da yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar denizde serinlemenin keyfini çıkardı.

Kızkalesi’nde ailesiyle tatil yapan Recai Orhan, çocuklarıyla birlikte farklı bir deneyim için bölgeye geldiklerini belirterek, "Deniz çok güzel, çocuklarla birlikte eğleniyoruz" dedi.

Aksaray’dan tatil için Mersin’e gelen Yılmaz Koç ise "Son günlerde sıcaklar oldukça arttı. İş gücü yapamaz hale geldik. Biz de kendimizi denize attık. Sıcaklar biraz hafifleyene kadar burada kalmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi’nden oğlu ile gelen Bülent Doğan, "Bizim oralar serin. Ama sıcak iller güzel diye oğlumla birlikte buraya geldik" dedi. Oğlu Mehmet de "Karadeniz soğuk, buralar sıcak. Yanalım dedim. Burası mis gibi, en güzel şehir Mersin" şeklinde konuştu.

Mersin’de yaşayan Sevda Kale, sahile yakın oturduklarını belirterek, "Sıcaklardan bunaldık. Her gün arkadaşlarla denize gelip serinliyoruz. Sabah ya da öğleden sonra, sahilin sakin olduğu zamanı tercih ediyoruz" dedi.

Kent sakinlerinden Sultan Yılmaz da doğma büyüme Mersinli olduğunu belirterek, "Her gün denize giriyorum. Mersin’in yazı bir başka güzel" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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