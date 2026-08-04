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Şiddetli rüzgar etkili olacak! Yangın riskine karşı 5 il için kritik uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar beklendiğini duyurdu ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Şiddetli rüzgar etkili olacak! Yangın riskine karşı 5 il için kritik uyarı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye genelinde artan sıcaklıklar bazı noktalarda orman yangını riskini de artırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni haftadaki meteorolojik hadiseler doğrultusunda yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

YUMAKLI'DAN 5 İL İÇİN UYARI: "ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN RİSK TEŞKİL EDECEK SEVİYEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR"

Yumaklı yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor" dedi.

Şiddetli rüzgar etkili olacak! Yangın riskine karşı 5 il için kritik uyarı 1

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR

Bakan Yumaklı, ormanlık alanlarda ve ormanlık alana yakın çevrelerde ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayarak "Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim" ifadelerini kullandı.

Şiddetli rüzgar etkili olacak! Yangın riskine karşı 5 il için kritik uyarı 2

Tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Yumaklı, "Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir" dedi.

Yumaklı açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz"

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yangın orman tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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