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Son dakika | Özgür Özel ilk kez Yeni Parti grup kürsüsünde: "İktidar olmak için kurduk"

Son dakika haberi: Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti TBMM'de ilk açık grup toplantısını gerçekleştiriyor. Özel, konuşmasında "Yeni Parti'yi iktidar olsun diye kurduk" mesajı verdi. Vatandaşlara üyelik çağrısında bulunan Özel, "Birinci kurultayımıza kadar Yeni Parti'ye kaydolacak her vatandaşımızı Yeni Parti'mizin gerçek ve siyasi kurucuları olarak ilan ve tescil edeceğimizi buradan müjdeliyorum" dedi.

Son dakika | Özgür Özel ilk kez Yeni Parti grup kürsüsünde: "İktidar olmak için kurduk"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı olarak ilk kez partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye çıktı.

"YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK"

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bizler yenilgiyi bilmeyen, kazanan, iktidara yürüyen kadrolarız. Kontrollü muhalefeti reddediyoruz. Yeni Parti'yi milletin talimatıyla iktidar olsun diye kurduk.
  • Yeni bir örgütlenme modeli kuruyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. İl ve ilçe başkanları doğrudan seçilecek. Üyeleri geri plana atan anlayış sona erecek.
  • Partinin kurucusu 90 arkadaşımı yürekten alkışlıyorum, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum.

"ÜYE OLACAK HERKESİ PARTİMİZİN GERÇEK VE SİYASİ KURUCULARI OLARAK İLAN EDECEĞİZ"

  • Tüm vatandaşlarımıza bir davette bulunuyorum. Yeni Parti'den umudu olan, eski nesil siyasetten bıkmış olan, şimdi "Ülkenin geleceğinde ben de olacağım" diyen herkesi Yeni Parti'ye, yeni siyasete davet ediyorum. Birinci kurultayımıza kadar Yeni Parti'ye kaydolacak her vatandaşımızı Yeni Parti'mizin gerçek ve siyasi kurucuları olarak ilan ve tescil edeceğimizi buradan müjdeliyorum. Gelin, Yeni Parti'ye üye olun, yeni siyaseti ve Türkiye'nin ortak, yeni, müreffeh, zengin, özgür ve demokratik geleceğini hep birlikte inşa edelim.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika | Özgür Özel ilk kez Yeni Parti grup kürsüsünde: "İktidar olmak için kurduk" 1

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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