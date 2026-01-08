Şiddetli rüzgar işyerinin çatısını uçurdu

İlçe genelinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı bina ve iş yerlerinin çatıları uçarken, maddi hasar meydana geldi. Şuhut ilcesisnde uçan çatı parçaları çevrede korku ve paniğe neden olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Çatıdan uçan parçalar bir başka işyerinin çatısına savruldu.

Yetkililer, rüzgârın zaman zaman etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşları çatılardan, ağaç altlarından ve elektrik direklerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır