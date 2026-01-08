HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şiddetli rüzgar işyerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar’da meteorolojinin yaptığı fırtına uyarısının ardından etkili olan kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı bazı işyerlerinin çatıları uçtu.

Şiddetli rüzgar işyerinin çatısını uçurdu

İlçe genelinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı bina ve iş yerlerinin çatıları uçarken, maddi hasar meydana geldi. Şuhut ilcesisnde uçan çatı parçaları çevrede korku ve paniğe neden olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Çatıdan uçan parçalar bir başka işyerinin çatısına savruldu.
Yetkililer, rüzgârın zaman zaman etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşları çatılardan, ağaç altlarından ve elektrik direklerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar işyerinin çatısını uçurdu 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Destici'den Gülben Ergen'e yeni çıkışDestici'den Gülben Ergen'e yeni çıkış
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası!Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.