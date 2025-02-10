Şifa ve bereketin sembolü: Bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendiriyor! Ödem atıcı etkiye sahip

Antik Yunan ve Roma’dan günümüze kadar uzanan defne ağacı, zaferin, bilgeliğin ve korumanın sembolü olarak biliniyor. Yunan mitolojisinde Apollon’un kutsal bitkisi olarak kabul edilen defne, tarih boyunca kahinler, biliciler ve şifacılar tarafından kullanıldı. Anadolu’da ise Zeybek kültüründe kutsal sayılan bu bitkinin yakılması ve kesilmesi yasak olarak görülmüştü.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Prof. Dr. Aysun Bay, defne yapraklarının içerdiği uçucu yağlar ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi desteklediğini ve anti-inflamatuar etkileri olduğunu belirtti. Solunum yollarını açıcı özelliğiyle öne çıkan defne çayının, özellikle kış aylarında nefes açıcı ve ödem atıcı etkileriyle tüketilmesini öneren Bay, ancak gebelik, diyabet, tansiyon ve kanser gibi hastalıkları olan bireylerin doktorlarına danışarak tüketmesi gerektiğini hatırlattı.

Türkiye’de yaklaşık 70-80 bin üretici tarafından gerçekleştirilen defne üretiminin yılda 75 bin ton yaş yaprak elde edilmesini sağladığını hatırlatan Prof. Dr. Bayi bunun 17-19 bin tonunun kurutularak ihraç edildiğini ve yıllık ihracat gelirinin 60-70 milyon doları bulduğunu söyledi. Prof. Dr. Bay, üreticilerin yeterli payı alamadığını ve gelirlerinin artırılması için kooperatifleşme çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Defne yetiştiriciliğinde doğru hasat tekniklerinin uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bay, eğitimli ekipler tarafından yapılan aralıklı hasat yönteminin verimliliği artıracağını ifade etti. Defne yapraklarının kış aylarında aromatik yağ üretimi için, yaz sonu ve sonbaharda ise mutfak kullanımı için daha uygun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bay, defnenin sağlık açısından sunduğu faydalar ve ekonomik katkılarıyla büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Aysun Bay, bu değerli bitkinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, çiftçilere yönelik teşviklerin artırılmasını, ihracatın geliştirilmesini ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını önerdi. Defne yapraklarının çay, yağ, sabun ve şampuan gibi çeşitli ürünlerde kullanılarak daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini de ifade eden Bay, defne yaprağını saksıda yetiştirmek ve kurutarak saklamanın mümkün olduğunu ancak, kullanım öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olan bireylerin uzman görüşü alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)