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Sıfır Atık Vakfı tarafından "Anne-Çocuk Sıfır Atık Programı" düzenlendi

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen "Anne-Çocuk Sıfır Atık Programı" kapsamında çocuklar ve aileleri, çevre ve sıfır atık bilincini birlikte öğrenmek ve günlük yaşamlarına taşımak amacıyla bir araya geldi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Anne-Çocuk Sıfır Atık Programı" düzenlendi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyaya ilham veren sıfır atık anlayışının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, çocukların ve ailelerin çevre bilinciyle buluştuğu yeni bir programa ev sahipliği yaptı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Anne-Çocuk Sıfır Atık Programı" düzenlendi 1

Yaklaşık 750 kişinin katıldığı ve 20 Temmuz–20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen program kapsamında veliler ve çocuklar, Sıfır Atık Vakfında bir araya gelerek hem sıfır atık konusunda bilgi edindi hem de birlikte üretmenin ve öğrenmenin keyfini yaşadı.

Programda, eğitim, atölye ve tiyatro etkinlikleriyle sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Ailelerin günlük yaşamda sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmesine katkı sunmayı hedefleyen program, sıfır atık yaklaşımının erken yaşlardan itibaren benimsenmesini destekledi.

Velilerin ve çocukların birlikte kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesine imkan sağlayan buluşmalarda çevre bilinci, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, eğlenceli ve anlaşılır bir içerikle ele alındı.

Programın eğitim bölümünde katılımcılara sıfır atık yaklaşımının temel ilkeleri aktarılırken, günlük yaşamda uygulanabilecek pratik ve sürdürülebilir alışkanlıklar da paylaşıldı. Böylece çocukların öğrendiklerini aileleriyle birlikte günlük hayatlarına taşımaları ve sıfır atık kültürünün evlerden başlayarak yaygınlaşması amaçlandı.

Velilerin ve çocukların birlikte katılım sağladığı atölye çalışmalarında ise yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyen uygulamalar gerçekleştirildi.

Katılımcılar, atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalarla sıfır atık yaklaşımını yalnızca teorik olarak öğrenmekle kalmayıp uygulamalı olarak da deneyimledi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Anne-Çocuk Sıfır Atık Programı" düzenlendi 2

ÇOCUKLARIN ERKEN YAŞTA ÇEVRE VE SIFIR ATIK BİLİNCİ KAZANMALARI HEDEFLENDİ

Programın bir diğer önemli bölümünü ise çocuklara yönelik tiyatro gösterisi oluşturdu. Çevre ve sıfır atık bilincinin eğlenceli bir anlatımla ele alındığı gösteriler, çocukların keyifli vakit geçirirken çevreye ilişkin farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Anne-Çocuk Sıfır Atık Programı ile çocukların erken yaşta çevre ve sıfır atık bilinci kazanmaları, annelerin ve velilerin çocuklarıyla birlikte sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirmeleri ve ailece uygulanabilecek sıfır atık uygulamalarının deneyimlenmesi hedeflendi.

Sıfır atık kültürünün kalıcı bir toplumsal alışkanlığa dönüşmesinde ailelerin rolüne dikkat çeken program, çocukların yalnızca çevre konusunda bilgi edinmesini değil, öğrendiklerini aileleriyle birlikte davranışa dönüştürmesini de teşvik etti.

Hafta içi her gün 10.00-12.30 saatleri arasında Sıfır Atık Vakfında gerçekleştirilen program, 2,5 saatlik özel bir eğitim ve deneyim buluşması sağladı.

Sıfır Atık Vakfı, programla çocukların çevre sevgisini, ailelerin sürdürülebilir yaşam yaklaşımıyla buluşturarak birlikte öğrenen, birlikte üreten ve geleceğe birlikte sahip çıkan nesillerin yetişmesine katkı sundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır Atık Vakfı
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