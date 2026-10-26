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Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oynamıştı! Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 63 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek'in de Karadağ'dan Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Yurdutek, Kıyma dizisinin çekimleri sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Sosyal medyada 'Daltonlar' adına yapılan paylaşımlar, saldırıyı bu çetenin gerçekleştirdiği ihtimalini güçlendirmişti.

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oynamıştı! Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek Türkiye'ye getirildi
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığı açıklandı.

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oynamıştı! Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek Türkiye ye getirildi 1

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN OYUNCU CENGİZHAN YURDUTEK TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Olayla ilgili olarak dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Karadağ’da yakalanarak Türkiye'ye getirilenlerden birinin de dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek olduğu öğrenildi.

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oynamıştı! Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek Türkiye ye getirildi 2

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yurdutek'in kasten yaralama, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oynamıştı! Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek Türkiye ye getirildi 3

SIFIR BİR VE KIYMA ADLI DİZİLERDE OYNAMIŞTI

Cengizhan Yurdutek, Sıfır Bir ve Kıyma adlı dizilerde oyunculuk yapmıştı. Cengizhan Yurdutek, Sıfır Bir adlı dizide canlandırdığı 'Cengo' karakteriyle adını duyurmuştu.

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oynamıştı! Kırmızı bültenle aranan oyuncu Cengizhan Yurdutek Türkiye ye getirildi 4

SETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan Cengizhan Yurdutek, 'Kıyma' dizisinin 4. sezon çekimleri sırasında sette silahlı saldırıya uğramıştı. Yurdutek, kulağını sıyıran kurşunla kanlar içinde kalmıştı. Olayın ardından Daltonlar çetesine ait bazı sosyal medya hesaplarında silahlar ile oyuncular Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz’ün fotoğrafları kullanılarak tehdit mesajları paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

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Saldırıdan sonra sosyal medya platformlarında ‘Dalton Çetesi’nin adını kullanarak yapılan paylaşımlar ihtimali kuvvetlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı bülten
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