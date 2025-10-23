HABER

Şifre yöneticisi nedir, nasıl kullanılır?

Kişilerin sanal ortamlarda kimlik bilgilerini, özel verilerini koruması son derece önemlidir. Banka kartı kullanırken, internet üzerinden alışveriş ya da banka işlemleri gibi çeşitli işlemler yaparken şifre kullanmak kişilerin veri güvenliği için gerekli kabul edilir.

Şifre yöneticisi nedir, nasıl kullanılır?
Ferhan Petek

İnternet üzerinden yapılacak olan birçok işlem için şifre kullanmak zorunlu ve önemlidir. Ancak şifre oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara dikkat etmek şifrenin ve kişinin verilerini koruyabilmek adına da gerekli görülmektedir. Örnek olarak bir şifrenin sadece bir durumda kullanılması ve birden fazla hesapta aynı şifrenin kullanılmaması gerekir.

Şifre yöneticisi nedir, ne işe yarar?

Orijinal ismi ile password manager ya da Türkçe karşılığı olan şifre yöneticisi, kişilerin tüm sanal ortamdaki hesapları ve dijital kimliklerini güçlü ve benzersiz olarak oluşturulmuş şifreler ile korumasını sağlamaktadır. Güvenli parola yönetimi için şifre yöneticisi kullanılarak kişiler tüm dijital kimliklerini ve verilerini koruyabilmektedirler.

Şifrelerin güvenli olarak oluşturulması, kişiye özel olması ve kalması, güvenli olarak saklanması, düzenlenmesi ve erişilmesi için şifre yöneticisi uygulaması kullanılması önerilmektedir. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar güçlü parolalar oluşturabilir, bu parolaları koruyabilir ve sanal bir kasada depolayarak hesaba her girişinde otomatik olarak girilmesini de sağlayabilir.

Şifre yöneticisi nasıl kullanılır?

Son derece önemli ve gerekli bir uygulama olan şifre yöneticisi kullanımı da kolay bir uygulamadır. Farklı hesaplar için farklı şifrelerin kullanılması kişilerin sanal ortamdaki verilerinin korunması ve saklanması adına önerilir. Bir sitede yeni bir şifre girildiği zaman şifre yöneticisi bunu takip eder ve kayıt edilip edilmeyeceğini kullanıcıya sorar. Kullanıcıdan gelen yönlendirmeye göre de işlem yapar.

Şifre yöneticisi kullanılarak kaydedilen şifreler saklanır ve farklı cihazlarda da otomatik olarak kullanılabilir. Ancak bu ayar da kullanıcı isteğine bağlıdır ve kullanıcı tarafından yapılan ayarlarla gerçekleştirilir. Aksi takdirde şifreler sadece kullanılan tek bir cihazda saklı tutulur.

Kullanımı son derece kolay olan şifre yöneticisi Chrome için şu adımlar ile kullanılabilir:

  • Android cihazda ya da bilgisayarda Chrome açılır.
  • Sağ üst kısımda yer alan diğer butonuna dokunulur.
  • Ayarlar menüsü açılır.
  • Şifre yöneticisi başlığına dokunulur.
  • Arama çubuğunun alt tarafında yer alan şifre ekleye dokunulur.
  • İnternet sitesi, kullanıcı adı ve şifre girilir.
  • Sağ üst kısımda yer alan kaydet butonuna dokunularak işlem sonlandırılır.

Hem mobil cihazlarda, akıllı telefonlarda ya da tabletlerde yapılabilen şifre yöneticisi uygulaması kullanımı aynı zamanda masa isti ya da diz üstü bilgisayarlarda da kolayca kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yönetici şifre
