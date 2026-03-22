HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

"Sigara yok" diyen çocuk canından oldu! 9 gencin karıştığı cinayet Adana'yı sarstı

Adana'da yaşanan sigara tartışması bir çocuğun canına mal oldu. 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybederken 2 ağabeyi de yaralandı. Ertaş kardeşlere bıçakla saldıran 16-17 yaşlarındaki 5 çocuk ise tutuklandı. Detaylar 'pes' dedirtiyor!

Mehmet Hazar Gönüllü

Adana'da kendilerinden sigara isteyen gruba "Sigara yok" diye yanıt veren kardeşler bıçaklı saldırıya uğradı. Kahreden olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi.

4 KARDEŞİN ÖNÜNÜ KESTİLER

İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi.

SİGARA ALAMAYINCA BIÇAKLA SALDIRDILAR

"Sigara yok" yanıtı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana sigara kavga tartışma çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.