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Siirt’te anız yangını meyve bahçesine sıçradı, 100 ağaç zarar gördü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde anız yangını, yakındaki meyve bahçesine sıçradı. Yangında fıstık, badem, üzüm, kayısı ve armut ağaçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ağaç zarar gördü.

Siirt’te anız yangını meyve bahçesine sıçradı, 100 ağaç zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Tütün köyü ile Çay Mezrası arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle anızların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki meyve bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçede bulunan fıstık, badem, üzüm, kayısı ve armut ağaçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ağaç zarar gördü. Yetkililer, anız yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması ve yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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