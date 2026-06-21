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Siirt'te biçerdöverden çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan yandı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Siirt'te biçerdöverden çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan yandı

Edinilen bilgiye göre, Çeltikbaşı köyünde bir tarlada hasat sırasında çıkan yangına jandarma ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Siirt te biçerdöverden çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan yandı 1

BİÇORDÖVERDEN ÇIKAN YANGIN ARAZİYE SIÇRADI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Siirt te biçerdöverden çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan yandı 2

Yetkililer, hasat döneminde biçerdöver kullanımında yangın riskine karşı daha dikkatli olunması konusunda çiftçileri uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Siirt
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