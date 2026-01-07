Siirt'te kaçak avlanan şahsa 19 bin lira ceza

Şirvan ilçesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 1 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda, takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan dolayı 19 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Takozsuz av tüfeği için mülkiyeti Kamuya geçirme cezası uygulanacağı bildirildi.

Bölgede yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ve kolluk kuvvetlerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilmesi beklendiği kaydedildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır