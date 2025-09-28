Siirt'te okul ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri

Siirt’te öğrencilerin huzur ve güvenliği için denetimler gerçekleştirildi. Bu uygulama "Güvenli Çevre, Huzurlu Eğitim" mottosuyla yapıldı. Kent genelinde birçok adres ve kişi kontrol edildi.

474 okul ve çevresi denetlendi. 48 yurt, 90 iş yeri, 8 internet kafe ve 86 metruk bina da incelendi. 729 araç ve 1968 şahıs denetlendi. Denetimlerde 13 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Bir iş yerinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundu. Bu durumlar için yasal işlem başlatıldı.

