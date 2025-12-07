Siirt’te sis ve sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt için bugün sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başlarken, kentte yer yer sis de etkili oldu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Kıymetli hemşehrilerimiz, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

