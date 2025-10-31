HABER

Siirt'teki öldürülen 2 kişi toprağa verildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir şahsın ailesine ateş açtığı olayda hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi. Hayatını kaybedenler ise, otopsi işlemlerinin ardından ilçenin Konakpınar köyünde defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki iki tabancadan biriyle önce kendi eşi Mine Arı'ya sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı. Saldırıda O.A.'nın amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Şüphelinin annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli O.A. ise Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybedenler ise, otopsi işlemlerinin ardından ilçenin Konakpınar köyünde defnedildi.

(İHA)

31 Ekim 2025
Kaynak: İHA
