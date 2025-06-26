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Siirt Valiliği yangınlara karşı uyardı

Siirt Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çevre yangını riskinin ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, refüjler, tarlalar ve kuru otların bulunduğu alanlara atılan cam kırıkları, su şişeleri ve söndürülmemiş sigara izmaritlerinin yangınlara davetiye çıkardığına dikkat çekildi.

Siirt Valiliği yangınlara karşı uyardı
Çiğdem Sevinç

Siirt Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çevre yangını riskinin ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, refüjler, tarlalar ve kuru otların bulunduğu alanlara atılan cam kırıkları, su şişeleri ve söndürülmemiş sigara izmaritlerinin yangınlara davetiye çıkardığına dikkat çekildi. Bu tür dikkatsizliklerin hem ekolojik dengeyi bozduğu, hem de binlerce dönüm arazi ile canlı yaşamını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "Unutmayalım, doğaya atılan her izmarit ve cam şişe bir yangının başlangıcı olabilir" denildi. Vatandaşlara çevre temizliğine daha fazla özen gösterme ve yangın riski taşıyan atıklara karşı duyarlı olma çağrısı yapıldı.

(İHA)

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Siirt
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