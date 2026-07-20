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Siirt’te 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Siirt’te polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 170 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Siirt’te 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 170 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin, vatandaşların huzur ve güvenliği ile özellikle gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Siirt’te 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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