Siirt’te Aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdiler

Siirt’te bir grup doğasever, aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdi.

Bir araya gelen doğaseverler, Botan Vadisine indi. Grup, aralık ortasında soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suya girdi. Doğaseverlerden Özkan Yıldız, 14 Aralık 2025’te Botan Vadisinde suya girdiklerini söyledi. Yıldız, "Bence böyle bir keyfi başka bir yerde bulamazsınız, herkesi bekleriz. İlk girdiğinde üşüyorsun ama ondan normal geliyor" dedi.

Renas Çiftçi ise ’’Kış ayında olmamıza rağmen sularımız güzel, neşemize bakıyoruz, herkesi davet ediyoruz. Botan Çayındayız. Hocalarımızla hafta sonu keyfimize bakıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz Çekmen de tarih 14 Aralık 2025, mevsim kış ayı olmasına rağmen Botan’da suda olduklarımı belirterek, "Su soğuk olmasına rağmen insanı kendine getiren ortamdayız" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA