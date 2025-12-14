HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te Aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdiler

Siirt’te bir grup doğasever, aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdi.Bir araya gelen doğaseverler, Botan Vadisine indi.

Siirt’te Aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdiler

Siirt’te bir grup doğasever, aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdi.
Bir araya gelen doğaseverler, Botan Vadisine indi. Grup, aralık ortasında soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suya girdi. Doğaseverlerden Özkan Yıldız, 14 Aralık 2025’te Botan Vadisinde suya girdiklerini söyledi. Yıldız, "Bence böyle bir keyfi başka bir yerde bulamazsınız, herkesi bekleriz. İlk girdiğinde üşüyorsun ama ondan normal geliyor" dedi.

Siirt’te Aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdiler 1

Renas Çiftçi ise ’’Kış ayında olmamıza rağmen sularımız güzel, neşemize bakıyoruz, herkesi davet ediyoruz. Botan Çayındayız. Hocalarımızla hafta sonu keyfimize bakıyoruz" diye konuştu.

Siirt’te Aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdiler 2

Yılmaz Çekmen de tarih 14 Aralık 2025, mevsim kış ayı olmasına rağmen Botan’da suda olduklarımı belirterek, "Su soğuk olmasına rağmen insanı kendine getiren ortamdayız" ifadelerinde bulundu.

Siirt’te Aralık ortasında Botan Vadisinde suya girdiler 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktıYer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktı
Trafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gittiTrafikten kaçan dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte gitti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.