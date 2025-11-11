Siirt’te binlerce fidan aynı anda toprakla buluştu

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Siirt’te de yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, il genelinde 7 farklı lokasyonda yapıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Siirt’te 7 lokasyonda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin katılımıyla fidanların toprakla buluştuğunu söyledi. 6 Kasım 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün ilan edildiğini belirten Vali Kızılkay bu yıl da 6.‘sı düzenlenen milli ağaçlandırma seferberliğinde belirlenen 7 lokasyonda yıl sonuna kadar 75 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını ifade etti. Vali Kızılkaya, "Orman Genel Müdürlüğünün ve Tarım Orman Bakanlığımızın belirlediği tema ‘Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ dolayısıyla biz bu sevdamızın gereği olarak burada hep beraber coşku içerisinde milli ağaçlandırma seferberliğini idrak ediyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüzün ‘Geleceğe Nefes’ adlı uygulamasıyla internet ortamında fidan sahiplenme noktasında ilimizin göstermiş olduğu başarı kayda değer. 81 vilayetin içerisinde 200 fidanın tamamını sahiplenen iller arasındaydık. Bizim yeşile ve ağaca olan sevgimiz kadimden beri gelen bu kültürle devam ediyor" dedi.

Öğrenci Berra Hansu ise burada fidan dikmenin gayet keyifli bir iş olduğunu aktararak, "Bir kaç yıl sonra büyümesini görmek iyi bir duygu olacak. Doğa için de büyük bir iyilik yapıyoruz. Fidan dikmek doğanın büyük bir ihtiyacıdır" diye konuştu.

Oğluyla beraber gelen Sema Özcelik de, "Geleceğe yatırım yapmak için oğlumla fidan dikmeye geldik" dedi.

