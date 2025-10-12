HABER

Siirt'te kanala düşen inek kurtarıldı

Siirt'te atık su arıtma kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin halatlı ve kepçeli müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Siirt’te kanala düşen inek kurtarıldı

Siirt’te atık su arıtma kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin halatlı ve kepçeli müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre bir inek, merkez Şavuran Mahallesi’nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla kanala yaklaşarak halatla ineği sabitleyip kontrollü şekilde yukarı çekti. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

