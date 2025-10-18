Siirt’te otomobil takla attı: Anne ve çocuğu yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde direksiyon otomobiliyle kaza yapan anne ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman kara yolu Gökdoğan köyü mevkinde S.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve 1,5 yaşındaki kızı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır