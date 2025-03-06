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Sıkça birbiriyle karıştırılıyor: Nezle ve grip nasıl ayırt edilir?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 19:38
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Uzm. Dr. Naim Ay, "Nezle ile grip birbirine karıştırılan hastalıklardır. Nezle soğuk algınlığı olarak bilinir, grip ise ağır geçer" dedi.

Sıkça birbiriyle karıştırılıyor: Nezle ve grip nasıl ayırt edilir?

Dr. Ay, çocuk polikliniğinde en sık rastlanan hastalıklardan üst solunum yolu enfeksiyonu hakkında bilgi verdi. Enfeksiyonların yüzde 70'inin viral enfeksiyonlar olduğunu söyleyen Dr. Ay, bu tür durumlarda antibiyotik tedavisine gerek olmadığını ifade etti. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 30'unun ise bakteriyel enfeksiyonlar olduğunu belirten Dr. Ay, böyle teşhisler konulduğunda antibiyotik kullanımının gerekli olduğunu dile getirdi.

"NEZLE İLE GRİP BİRBİRİNE KARIŞTIRILAN HASTALIKLARDIR"

Ailelerin sık antibiyotik kullanımından şikayetçi olduklarından bahseden Dr. Naim Ay, "Aileler bize, 'Daha yeni antibiyotik kullandık, yine hasta oldu' diye şikayet ederler. Ancak viral durumlarda antibiyotik faydalı olmaz. Enfeksiyonlara bakteriler eklendiğinde antibiyotik fayda sağlayabilir. 2 tür viral enfeksiyon bulunur. Nezle ile grip birbirine karıştırılan hastalıklardır. Nezle soğuk algınlığı olarak bilinir, grip ise ağır geçer. Grip yapan mikroplara karşı ilaç ve aşılar vardır.

Özellikle influenza ve korona, RSV gibi virüslerdir. Nezlede ise daha çok rino virüs dediğimiz bir durum vardır. Onda şikayetler daha azdır, hasta ayakta atlatır. Gripte bu hastalığın üzerine sinüzit, otit ve bronşit gibi hastalıklar gelişir. Viral enfeksiyonlara bakteriler eklendiği zaman doktorunuz tedaviye antibiyotik ekleyebilir. Alerjik olan çocuklarda ise bu hastalıklar daha aşağı inerek bronşite neden olabilir. Özellikle okul gibi kalabalık ortamlarda çocuklar bunu kolaylıkla birbirine bulaştırır" dedi.

"KIŞ GRİBİNDEN KORUNMADA AŞININ FAYDASI ÇOKTUR"

Gripten korunmak için grip aşısı gibi uygulamalar yapıldığını, nezlede ise spesifik bir aşı veya ilaç tedavisi olmadığını aktaran Dr. Ay, çocukları üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruma yollarını şöyle özetledi:
"El hijyenine dikkat edin, bağışıklık sistemini güçlendirin, bol sıvı tüketimi sağlayın, kapalı ve kalabalık yerlerden kaçının, sigara maruziyetini önleyin, aşıları ihmal etmeyin, hapşırma ve öksürme hijyenine dikkat edin, odanın nem oranına dikkat edin ve çocukların uyku düzenine özen gösterin. En önemli konulardan biri de, kış gelmeden yıllık grip aşılarının özellikle riskli grupta yapılmasıdır. Kış gribinden korunmada aşının faydası çoktur."

"HASTALANAN ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYİN"

Öte yandan, hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Ay, "Hasta çocukların okula gönderilmemesi hem hasta hem de sağlıklı çocuklar için gereklidir. Enfekte olan çocuk için dinlenme tedavinin en önemli parçalarından biridir. Okuldaki sağlıklı çocuğun enfeksiyondan korunması ve hastalanmaması için de yine hasta çocukların okula gönderilmemesi gereklidir" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
grip nezle
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