Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Sosyal medyayı ayağa kaldıran işkence görüntüleri

İstanbul Sultanbeyli’de yaşanan olayda altı genç, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişiye korkunç işkence yaptı. Şüpheliler, mağdurları silahla tehdit ederken dillerine sigara bastılar.

KAYDEDİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Tüm yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki kişi önce tehdit daha sonra da darbediliyor.

Mağdurlara yapılan işkence de kısa videoda görülüyor. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Saldırganların daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonla toplam 24 suç kaydı bulunan şüpheliler evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi, ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.