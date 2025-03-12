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  4. Silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşmıştı! Tabanca, tüfek ve uyuşturucuyla yakalandı

Silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşmıştı! Tabanca, tüfek ve uyuşturucuyla yakalandı

12.03.2025 21:45
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Samsun'da tabancayla ateş açtığı görüntüyü sosyal medyada paylaşan bir kişi, polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu hapla yakalandı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşmıştı! Tabanca, tüfek ve uyuşturucuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinde ikamet eden ve sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri yayılan E.S. (32), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sanal Devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı.

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Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 69 adet dolu av tüfeği kartuşu ve 61 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında E.S. ile birlikte ikamette bulunan D.S. de gözaltına alınarak her ikisi hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya silah
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