HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Büyükcami Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (41) ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan R.L. yolda karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine R.L., tabancayla ateş ederek S.K.'yi karın ve kol kısmından vurdu. Yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan R.L., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Canik ilçesinde saklandığı adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de tarihi eser operasyonuKayseri'de tarihi eser operasyonu
Kötü kokular yayılınca korkunç gerçek ortaya çıktı!Kötü kokular yayılınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.