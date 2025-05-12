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Silahla yaralanan dernek başkanı, kazara kendini vurduğunu söyledi

Bursa’da meydana gelen olayda, Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan karın bölgesinden silahla yaralandı.

Silahla yaralanan dernek başkanı, kazara kendini vurduğunu söyledi

Yıldızhan, silahın kazara ateş alması sonucu kendini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olay, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan, iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu kendini yanlışlıkla vurdu. Yaralanan Yıldızhan, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldızhan’ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulundu. Bu durum, birden fazla el ateş edilmesi nedeniyle soru işaretlerine neden oldu.

Emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

(İHA)

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Bursa
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