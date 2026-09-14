HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Silivri açıklarında ceset bulundu! Kimliği tespit edilemedi

Silivri açıklarında ceset bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silivri açıklarında ceset bulundu! Kimliği tespit edilemedi

Olay, Silivri açıklarında saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.

KİMLİĞİ ADLİ TIP KURUMU'NDA TESPİT EDİLECEK

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Silivri açıklarında ceset bulundu! Kimliği tespit edilemedi 1

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da "Sokaklar Güvende" operasyonuAntalya'da "Sokaklar Güvende" operasyonu
Iğdır’da itfaiye erleri çevresi kapalı olan binadaki yangına güçlükle müdahale ettiIğdır’da itfaiye erleri çevresi kapalı olan binadaki yangına güçlükle müdahale etti

Anahtar Kelimeler:
Silivri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni Parti'de sert düşüş

Yeni Parti'de sert düşüş

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.