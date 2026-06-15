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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 şüpheliye tutuklama talebi

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 şüpheliye tutuklama talebi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda , 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 şüpheliye tutuklama talebi 1

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 şüpheliye tutuklama talebi 2

BELEDİYE BAŞKANI BALCIOĞLU'NA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltında bulunan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 şüpheliye tutuklama talebi 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Silivri
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