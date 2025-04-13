Silivri Cezaevi'nde bulunan bazı isimler başka cezaevlerine gönderilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonların ardından Silivride'ki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve aralarında Murat Ongun, Fatih Keleş'in de bulunduğu 14 kişi başka cezaevlerine gönderildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

"'SAVUNMA HAKKININ KISITLANDIĞI' YÖNÜNDEKİ DEĞERLENDİRMELER GERÇEK DIŞIDIR"

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir"